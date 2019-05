Prokuratura nie odpuszcza Adamowicz. "Nie ma mowy o zasłanianiu się immunitetem"

Jak ustaliła WP, prokuratorskie postępowanie dotyczące zeznań podatkowych Magdaleny Adamowicz będzie kontynuowane. Wdowy po Pawle Adamowiczu nie chroni immunitet europoselski w tej sprawie - wynika z ekspertyz prawnych. - Chcemy jak najszybszego zakończenia sprawy - mówią jej współpracownicy.



- Zarzuty, które usłyszała Magdalena A., dotyczą przestępstw o charakterze karno-skarbowym. Miały one polegać na podaniu nieprawdy w zeznaniu podatkowym poprzez zatajenie informacji, w wyniku czego uszczupliła należny podatek za lata 2011 i 2012 – informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe Prokuratury Krajowej. Chodzi o wynajem mieszkań i rzekomo niezapłacony podatek w kwocie ok. 130 tys. złotych.

Postępowanie o podłożu politycznym?

- Co do postępowania przeciwko mnie (...) sprawa znajduje się od sześciu lat, tj. daty wszczęcia w 2013 roku, na etapie postępowania przygotowawczego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że oczekuję z niecierpliwością skierowania tej sprawy do sądu – mówiła Adamowicz w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". Zdaniem świeżo upieczonej europosłanki, postępowanie od samego początku nosiło znamiona "zlecenia na ówczesnego prezydenta Gdańska".

Co mówią prawnicy

"Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł do Parlamentu Europejskiego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Parlamentu Europejskiego, przy czym zakaz ten dotyczy czynów popełnionych do dnia wygaśnięcia mandatu, w tym czynów popełnionych przed dniem ogłoszenia wyników wyborów. Przepis ten jednak nie ma zastosowania w postępowaniu karnym, wszczętym przed dniem ogłoszenia wyników wyborów wobec osoby, która została wybrana na europosła" - czytamy w opinii mec. Szymona Bartosza Suchockiego.