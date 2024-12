Prokuratura ma nowe informacje w sprawie Łukasza Żaka

Stacja podaje też, że prokuratura chce przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec pięciu podejrzanych, zatrzymanych we wrześniu. To poplecznicy Łukasza Żaka - Macieja O., Mikołaja N., Damiana J, Aleksandra G. i Kacpra K. Mężczyźni spędzali wraz z nim wieczór. Zakończył się on tragicznie dla rodziny, która znalazła się na drodze w tym samym czasie, co Łukasz Żak.