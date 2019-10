Prokurator wojskowy postrzelił włamywaczy. Został wyjątkowo łagodnie potraktowany

Na razie nie będzie zarzutów o przekroczenie granic obrony koniecznej dla majora z prokuratury wojskowej, który w Gdańsku postrzelił dwóch włamywaczy - dowiaduje się Wirtualna Polska. Sam prokurator korzysta z immunitetu, dlatego nie został zatrzymany od razu po zdarzeniu.

"Czyli można bronić się i strzelać do włamywaczy, można się bronić w swoim własnym domu!" - triumfują komentatorzy związani ze środowiskiem posiadaczy broni. Liczą na to, że ta sprawa z Gdańska będzie pierwszym przypadkiem, gdzie broniący się przed oprychami, posiadający legalnie broń obywatel, nie stanie się obiektem upokarzającego śledztwa.

- To powinno być podkreślane, bohaterska i odważna postawa napadniętego obywatela. Panowie włamywacze sami sobie są winni, że mają dziury po kulach tu i ówdzie - komentuje Andrzej Turczyn, publicysta związany ze środowiskiem posiadaczy broni.

Strzały w Gdańsku. Wojskowy nie został zatrzymany

W niedzielę około godziny 3 nad ranem w Gdańsku Wrzeszczu doszło do postrzelenia dwójki mężczyzn. Według wstępnych ustaleń prokuratury 21- i 22-latek mieli próbować, włamać się do mieszkania przez okno. W tym momencie lokator oddał do nich kilka strzałów z pistoletu. Strzelcem był prokurator wojskowy, legalnie posiadający broń - pistolet marki glock. Jeden z intruzów został trafiony w okolice pachwiny, a drugi ma postrzał ramienia oraz nogi.