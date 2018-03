Prokurator prowadził samochód po pijanemu. Sąd Najwyższy go uniewinnił

Kielecki prokurator został dwukrotnie skazany przez sądy niższej instancji za jazdę pod wpływem. Ostatecznie został uwolniony, bo "mógł nie wiedzieć, że we krwi alkohol".

Sędzia z Kielc został zatrzymany do kontroli drogowej w lipcu 2013 r. 55-latek miał ok. promil w wydychanym powietrzu. Po roku prokurator został ukarany grzywną i odebrano mu prawo jazdy. Został także usunięty z zawodu - informuje portal wpolityce.pl.

55-latek odwołał się do sądu apelacyjnego, który podtrzymał wyrok. Prokurator złożył więc wniosek o kasację do Sądu Najwyższego, który przychylił się do zdania sędziego. SN argumentował, że przy poprzednich decyzjach nie wzięto pod uwagę wyjaśnień 55-latka. Ten swoje zachowanie tłumaczył tym, że "nie zdawał sobie sprawy, że ma alkohol we krwi".