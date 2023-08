Programy Wołoszańskiego znikają z TVP. "Zostałem uznany za wroga numer jeden"

W programie WP "Tłit" start Wołoszańskiego skrytykował także były marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS. - Za programy go cenię. Były bardzo interesujące. Jako młody człowiek z wielkim zainteresowaniem ich słuchałem. Gdy poznałem jego historię i dowiedziałem się, że podpisał (dokumenty o współpracy z służbami PRL - red.), to straciłem do niego sympatię - powiedział polityk.