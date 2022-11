Program Erasmus+ szansą na rozwój, innowacje oraz rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej na terenie wielkopolski w dziedzinie edukacji

Jednak beneficjentami Erasmus+ są nie tylko studenci. Jak wskazał dr hab. Paweł Poszytek, wszyscy mogą korzystać z możliwości, jakie tworzy ten program, na który składają się wszelkiego rodzaju inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji różnych grup społecznych, stworzenie nowoczesnych, ciekawych warunków do uczenia się, podnoszenia kwalifikacji. Dyrektor generalny FRSE, by zobrazować, jak szeroki jest to wachlarz możliwości, wymienił m.in. międzynarodowe kursy dla dorosłych, programy stażowe, z których w ciągu ostatnich pięciu lat skorzystało 100 tys. osób czy finansowanie projektu na Pomorzu, którego celem jest odczytywanie emocji z twarzy dzieci autystycznych.