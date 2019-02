Prognoza pogody: wraca mróz i opady. Również śniegu

Pogoda w piątek nie będzie nas rozpieszczać. W wielu częściach Polski znów pojawią się minusowe temperatury. Spodziewany jest też silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Model EMS (Meteoprognoza.pl)

Synoptycy nie mają dobrych informacji. Huśtawka pogodowa tej zimy jeszcze się nie skończyła. Wszystko wskazuje na to, że w nocy z czwartku na piątek i w piątek nad ranem na południu i w górach może popadać śnieg.

Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Wybrzeżu oraz Śląsku i w Małopolsce.

W piątek ze wschodu powieje lekkim chłodem. Prognozowana temperatura w najcieplejszym momencie dnia to od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na krańcach zachodnich.

Wiatr umiarkowany z kierunków wschodnich, ale momentami na wschodzie może okazać się dość silny - nawet do 60 km/h.

Rześki weekend

W ciągu dnia temperatura od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. W większości kraju pochmurno i możliwe opady.

W sobotę ma być jeszcze zimniej. Prognozowane temperatury od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -2 st. C w centrum, do 3 st. C. na krańcach zachodnich.

A jaka pogoda czeka nas w marcu? Synoptycy wskazują, że po chwilowym ochłodzeniu, po 3-4 dniach znów powinno się rozpogodzić, a ok 11-12 marca ponownie zaatakują mrozy. Wszystko wskazuje więc na to, że stare przysłowie "w marcu jak w garncu", znów znajdzie potwierdzenie rzeczywistości.