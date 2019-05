Prognoza pogody. Synoptycy ostrzegają przed nawałnicami

Nad Polską rządzi "Axel". Będzie ciepło, ale synoptycy ostrzegają przed burzami, a lokalnie nawet nawałnicami z gradem. Szczególnie niebezpiecznie będzie wieczorami.

Prognoza pogody na wtorek

Będzie wiał zmienny, słaby i umiarkowany wiatr 5 – 25 km/h, we wschodniej Polsce okresami porywisty 30 – 55 km/h. Podczas burz możliwe porywy do 60 – 80 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od 13 st. C na południowym wschodzie do 26 st. C na zachodzie i północy Polski.

Prognoza pogody na środę

Uważajmy, bo w dalszym ciągu burze lokalnie (zwłaszcza w centrum kraju) mogą być gwałtowne z intensywnym deszczem oraz z porywistym wiatrem do 70 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od 14 st. C na zachodzie i na południu do 24 st. C na północy kraju.