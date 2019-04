Prognoza pogody. Ogromna poprawa pogody

Synoptycy zapowiadają ogromną poprawę pogody. W kolejnych dniach będzie coraz cieplej, w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura wzrośnie do 17 - 20, miejscami nawet do 21 stopni.

Zapowiada się coraz ładniejsza pogoda (East News)

Do piątku na przeważającym obszarze kraju będziemy mogli jeszcze liczyć na niebo pogodne i słoneczne - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa. Jedynie w środę i w czwartek na krańcach zachodnich, w piątek na południu, a dopiero w nadchodzący weekend na całym obszarze pojawią się fronty atmosferyczne, które przyniosą chmury i przelotne opady deszczu.

W środę po południu na zachodzie kraju (głównie wzdłuż zachodniej granicy) może miejscami zagrzmieć.

Do czwartku nadal dokuczał nam będzie porywisty wiatr, w porywach do 30 – 60 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek pogodę w Polsce nadal kształtował będzie rozległy układ wysokiego ciśnienia "Jana" znad pogranicza Białorusi i Rosji. Z kierunków południowych zaczną napływać cieplejsze masy powietrza.

Cały dzień zapowiada się pogodny i słoneczny, a pasie wschodniej i południowej Polski dominować będzie bezchmurne niebo.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+10) – (+12) st. C na północy i wschodzie do (+14) – (+17) st. C na zachodzie i na południu kraju.

Prognoza pogody na środę

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i dość słonecznie.

Na wschodzie Polski nadal przeważać będzie niebo wręcz bezchmurne. Natomiast na zachodzie, południu i w centrum kraju na niebie pojawić się będą ławice cienkich chmur pierzastych Cirrus oraz obłoki chmur kłębiastych, które od czasu do czasu przysłaniać będą słońce.

Dopiero po południu i pod koniec dnia, ale tylko wzdłuż zachodniej granicy i w Zachodniopomorskim, pojawią się wypiętrzone chmury kłębiaste, które miejscami przyniosą przelotne opady deszczu, a nawet może zagrzmieć.

W ciągu dnia termometry wskażą od 11 - 13 st. C na wschodzie do 17 - 19 st. C na zachodzie, w centrum i na południu kraju.

Prognoza pogody na czwartek

Od rana w czwartek będzie pogodnie. Dopiero po południu w południowo-zachodniej Polsce (na Dolnym Śląsku) pojawią się pojedyncze, wypiętrzone chmury kłębiaste, z których miejscami popada przelotny deszcz.

Nadal w całym kraju okresami powieje porywisty wiatr do 60 – 35 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W ciągu dnia termometry wskażą od 13 - 15 st. C na wschodzie do 17 - 20 st. C na zachodzie, w centrum i na południu kraju.

Prognoza pogody na piątek

Prawie w całym kraju zapowiada się ładna pogoda.

Jedynie na krańcach południowych Polski (od zachodniej i południowej części Dolnego Śląska przez Opolszczyznę po Śląsk i Małopolskę), ale dopiero po południu będzie się mocnej chmurzyć i tutaj popada deszcz.

Temperatura w ciągu dnia będzie oscylować między 14 - 16 st. C na wschodzie a nawet 21 st. C na zachodzie, południu i w centrum kraju.

