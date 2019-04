Prognoza pogody. Napływają ciepłe masy powietrza. Temperatura poszybuje

Już w piątek czeka nas najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Temperatura wzrośnie nawet powyżej 21 stopni. Niestety w sobotę musimy się znów liczyć z ochłodzeniem.

Piątek będzie najcieplejszym dniem tego tygodnia

Jeszcze tylko w piątek pogodę na przeważającym obszarze kraju kształtował będzie pogodny i słoneczny, ale słabnący wyż znad północnej Rosji. Jednak już po południu w południowej Polsce zacznie się przebudowa pola barycznego i stopniowo zaczniemy się dostawać po wpływ zatoki niżowej związanej z niżem znad Atlantyku - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Na południu kraju (główne w górach i na przedgórzu oraz miejscami w centrum i na północnym-zachodzie) spodziewane są już przelotne opady deszczu, a nawet tutaj może lokalnie zagrzmieć.

W nadchodzący weekend niż znad Atlantyku przemieści się nad południową Europę i zacznie kształtować pogodę w całej Polsce. Niżowi towarzyszyć będzie strefa frontu atmosferycznego, która w sobotę na południu i w centrum kraju przyniesie chmury i przelotne opady deszczu oraz popołudniowe, lokalne burze.

Natomiast w niedzielę przez cały dzień chmury i przelotne opady deszczu spodziewane są na wschodzie, a po południu także na południu i północnym-zachodzie Polski.

Temperatury nadal będą typowo wiosenne i termometry wskażą - w sobotę od 13 - 15 stopni na wschodzie i na południu do 17 – 20 stopni na zachodzie i północnym - zachodzie kraju. W niedzielę chłodniej do 10 – 13 stopni będzie na północnym – wschodzie, a cieplej do 16 – 19 stopni na zachodzie i na południu Polski.

Osłabnie także prędkość wiatru i w sobotę tylko na wschodzie kraju spodziewane są jeszcze porywy wiatru do 45 – 30 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek będziemy sie znajdować między wyżem znad Rosji, a niżem znad Wysp Brytyjskich, który sięgał będzie po południowe Niemcy i zachodnie Czechy.

Z południa (znad Morza Śródziemnego) napływać będą ciepłe masy powietrza. Przez cały dzień w całym kraju będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów.

Najmniej chmur i najwięcej słońca będzie w północno-wschodniej i zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju (na południowym-wschodzie i w centrum) na pogodnym niebie pojawić się będą chmury pierzaste i kłębiaste, które od czasu do czasu przysłaniać będą Słońce.

Będzie wiał wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany 15 – 28 km/h, okresami porywisty do 35 – 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 – 90 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+12) – (+15) st. C na północnym-wschodzie i wschodzie do (+18) – (+21) st. C na zachodzie, w centrum i na południu kraju.

Prognoza pogody na piątek

Cały piątek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodny i słoneczny. Dopiero po południu na południu kraju, główne w górach i na przedgórzu oraz miejscami w centrum i na północnym-zachodzie pojawią się wypiętrzone chmury kłębiaste, z których popada przelotny deszcz, a nawet może lokalnie zagrzmieć.

Termometry wskażą od (+14) – (+16) st. C na północnym – wschodzie do (+19) – (+21) st. C na zachodzie, południu i w centrum kraju.

Prognoza pogody na sobotę

Ponownie przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodne i słonecznie. Jedynie na południu, a po południu również w centrum kraju będzie się chmurzyć i tutaj popada przelotny deszcz oraz lokalnie zagrzmi.

Temperatura nadal będzie wysoka. Termometry wskażą od (+5) – (+10) st. C na północnym-zachodzie do (+17) – (+20) st. C na zachodzie i północnym-zachodzie kraju.

Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Tylko na zachodzie i w centrum kraju będzie pogodnie i dość słonecznie.

W ciągu dnia termometry wskażą od 10 – 13 st. C na północnym-wschodzie do (+16) – (+19) st. C na zachodzie i na południu Polski.

