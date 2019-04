Prognoza pogody na Wielkanoc. Nad Polskę dotarła "Katharina"

Prognoza pogody na Wielki Tydzień. Nad Polskę dotarł wyż "Katharina". Będzie słonecznie i ciepło. Podobnie zapowiada się Wielkanoc na przeważającym obszarze kraju. Jednak niestety będą miejsca, gdzie popada.

Prognoza pogody. Nad Polską "Katharina"

Nadal ciepło. Temperatura wahać się będzie od 14 - 16 st. C na wschodzie do 18 - 21 na zachodzie kraju.

Prognoza pogody. Środa

W ciągu dnia termometry wskażą od 10 - 13 st. C na południowym-wschodzie do 17 - 19 st. C na zachodzie, w centrum i na północy kraju. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, tutaj od 5 do 9 st. C.