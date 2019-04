Prognoza pogody na Wielkanoc 2019. "Kwiecień plecień..."

Przed nami bagłe ochłodzenie z przymrozki oraz śniegiem i dopiero przed weekendem nieznaczne się ociepli. Wiosna ze słońcem wróci do nas w przyszłym tygodniu, w Wielkanoc możemy liczyć na 20 st. C w cieniu.

Przed nami znaczne ochłodzenie: o poranku we wtorek na Warmii, Mazurach i Kujawach czeka nas przymrozek, a w nocy w środę na północy spadnie śnieg i będzie -5 st. C. Wszystko wskazuje na to, że chłodniejszy okres potrwa do końca tygodnia.