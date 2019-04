Prognoza pogody na weekend. Najpierw super ciepło, potem burze i deszcz

Prognoza pogody na weekend. Niż znad Atlantyku przemieści się nad południową Europę i zacznie kształtować pogodę w całej Polsce. Temperatura osiągnie nawet 21 stopni. Synoptycy prognozują deszcze i burze.

Prognoza pogody na weekend. Możemy spodziewać się deszczu i burz (East News)

W nadchodzący weekend niż znad Atlantyku przemieści się nad południową Europę i zacznie kształtować pogodę w całej Polsce. Niżowi towarzyszyć będzie strefa frontu atmosferycznego, która w sobotę na południu kraju przyniesie chmury i przelotne opady deszczu oraz popołudniowe, lokalne burze - prognozują synoptycy Cumulusa.

Natomiast w niedzielę przez cały dzień chmury i przelotne opady deszczu spodziewane są na wschodzie, a po południu także na północnym-wschodzie oraz w Sudetach, Beskidach, Tatrach i w Bieszczadach.

Temperatury nadal będą typowo wiosenne i termometry wskażą - w sobotę od 14 –15 stopni na wschodzie do 17 – 20 stopni na zachodzie, w centrum i na południu kraju. W niedzielę chłodniej do 11 – 13 stopni będzie na północnym – wschodzie, a cieplej do 17 – 19 stopni na zachodzie i na południu Polski.

Osłabnie także prędkość wiatru i w sobotę w centrum i na północy kraju spodziewane są jeszcze porywy wiatru do 30 – 45 km/h. W niedzielę wiatr już w całej Polsce będzie słaby.

Prognoza pogody na piątek

Nad Polską zacznie się stopniowa przebudowa pola barycznego.

Na północy i północnym-wschodzie oddziaływał będzie jeszcze pogodny, ale słabnący wyż znad północno-zachodniej Rosji.

Nad pozostałym obszarem zaznaczy się już wpływ płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem znad Atlantyku i niewielkim ośrodkiem niżowym znad południowych Niemiec.

Z kierunków południowych nadal napływać będą ciepłe masy powietrza.

Cały dzień na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodny i słoneczny.

Dopiero po południu w górach i na przedgórzu (od Sudetów przez Beskidy i Tatry po Bieszczady) oraz wzdłuż zachodniej granicy kraju pojawią się pojedyncze, wypiętrzone chmury kłębiaste, z których lokalnie popada przelotny deszcz.

Pod koniec dnia pojedyncze, deszcze pojawią się także na całym obszarze Śląska oraz na Opolszczyźnie, jak również w Łódzkim i na zachodzie Mazowsza i północy Świętokrzyskiego.

W ciągu dnia termometry wskażą od 14 - 16 st. C na północnym-wschodzie do 19 - 21 st. C na zachodzie, na południu i w centrum kraju.

Prognoza pogody na sobotę

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodne i słonecznie. Jedynie na południu kraju będzie się mocnej chmurzyć i tutaj popada przelotny deszcz, a po południu lokalnie może zagrzmieć.

W ciągu dnia okresami w centrum i na północy kraju powieje porywisty wiatr do 30 – 45 km/h.

Termometry wskażą od 14 - 15 st. C na wschodzie do 17 - 20 st. C na zachodzie, w centrum i na południu kraju.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę będzie się chmurzyć i spodziewane są przelotne opady deszczu na wschodzie, a po południu także na północnym-wschodzie kraju oraz w Sudetach, Beskidach, Tatrach i w Bieszczadach.

Na pozostałym obszarze (na zachodzie i w centrum Polski) będzie pogodnie i dość słonecznie.

Temperatura będzie się wahać od 11 - 13 st. C na północnym-wschodzie do 17 - 19 st. C na zachodzie i na południu Polski.

