Prognoza pogody na wakacje. Jasny głos z IMGW

Opady punktowe i intensywne

Jeśli chodzi o opady, to w najbliższych miesiącach będą one bardzo zróżnicowane. - Spodziewamy się przede wszystkim opadów o charakterze burzowym, a one charakteryzują się punktowością. Czyli będą miejsca z suszą hydrologiczną, która będzie postępować i będzie bardzo wyraźna. Tego nie zmieni opad burzowy. Będą też miejsca bardzo mokre - mówiła Szewczak.