Prognoza Pogody na dziś – wtorek 19 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 19 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś - wtorek 19 marca. Jak będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku? (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 19 marca Warszawa

Pogoda we wtorek przyniesie całkowite zachmurzenie. Do godziny 10 mogą występować niewielki opady deszczu.

Temperatura będzie dziś niska. O 7 rano na termometrach zobaczymy 2 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) 5 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -4 st. C, a po południu wzrośnie do -2 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie rosło. Rano (o godzinie 7) wyniesie 1007 hPa, a po południu (godzina 16) 1013 hPa. Mieszkańcom Warszawy może dokuczać wiatr. Jego prędkość przez większość dnia będzie osiągała 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 19 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś sporo słońca. Pogodnie będzie do godziny 10, a także o godziny 13. W pozostałej części dnia niebo przysłonią gęste chmury.

O godzinie 7 rano na termometry wskażą 0 st. C. W kolejnych godzinach odnotujemy wzrost temperatury do 5 st. C (o godzinie 10), a o godzinie 16 do 7 st. C. Temperatura odczuwalna będzie się wahać od -5 st. C rano, do maksymalnie 1 st. C po południu.

Na barometrach zobaczymy dziś od 997 hPa o godzinie 7, do 1001 hPa o godzinie 19. W południe siła wiatru może osiągać 25 km/h, w pozostałej części dnia utrzyma się ona na poziomie 10-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 19 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiuzwiązana będzie dziś z całkowitym zachmurzeniem. Na przejaśnienia będzie można liczyć jedynie w godzinach 13-16.

Termometry we Wrocławiu wskażą dziś od 2 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 8 st. C o godzinie 16.

Temperatura odczuwalna rano wyniesie -6 st. C. Po południu wzrośnie do 2 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia wzrośnie z 1011 hPa, do 1016 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie się wahała na poziomie 18-21 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 19 marca Gdańsk

Wtorek w Gdańsku rozpocznie się bardzo pogodnie. Od godziny 13 występować będzie całkowite zachmurzenie.

Na termometrach zobaczymy dziś od 2 st. C rano, do maksymalnie 5 st. C o godzinie 13. Temperatura odczuwalna w ciągu dnia wzrośnie z -6 st. (rano) C do -4 st. C (po południu).