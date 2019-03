Prognoza Pogody na dziś – wtorek 12 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 12 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - wtorek 12 marca.

Prognoza pogody na dziś – 12 marca Warszawa

Pogoda we wtorek nie przyniesie wysokich temperatur. Po południu (od godziny 13) pojawi się wiele przejaśnień.

Mieszkańcy Warszawy na wysokie temperatury muzą poczekać jeszcze co najmniej kilka dni. We wtorek na termometrach zobaczymy od -1 st. C w godzinach porannych (około 7) do maksymalnie 3 st. C (około godziny 16). Temperatura odczuwalna będzie się wahała od -7 st. C o godzinie 10, do 2 st. C o godzinie 16.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie ulegało niewielkim wahaniom. Rano będzie to ok. 1003 hPa, po południu 1005 hPa, a wieczorem 1004 hPa. Do spacerów oprócz przejaśnień będzie zachęcał również delikatny wiatr. Jego prędkość nie powinna dziś przekroczyć 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 12 marca Kraków

Pogoda w Krakowie upłynie dziś pod znakiem całkowitego zachmurzenia.

Temperatury na zewnątrz nie będą dziś zachęcały do wychodzenia z domu. Około godziny 7 słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 2 st. C. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 4 st. C (godzina 13). Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano wyniesie -4 st. C, a po południu -3 st. C.

Ciśnienie w Krakowie będzie się dziś utrzymywać na poziomie 998-992 hPa. Aury na zewnątrz nie poprawi wiatr. W ciągu dnia jego prędkość będzie wahała się między 14 a 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 12 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu upłynie dziś pod znakiem chmur. Na niewielkie przejaśnienia będzie można liczyć między godziną 10 a 16.

Na termometrach zobaczymy dziś od 2 st. C o godzinie 7, do maksymalnie 7 st. C około godziny 16. Temperatura odczuwalna będzie się dziś wahała między -4 a 4 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nie będzie ulegało częstym zmiano. W godzinach porannych na barometrach zobaczymy ok. 1006 hPa. Wieczorem będą to 1002 hPa. Prędkość wiatru przez cały dzień będzie wynosiła

15-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 12 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku upłynie dziś pod znakiem słońca. Przejaśnień można się spodziewać od godziny 7 do 19.

Niestety bezchmurne niebo nie będzie się dziś wiązało z wysokimi temperaturami. Na termometrach zobaczymy dziś od -2 st. C o godzinie 7, do maksymalnie 2 st. C o godzinie 16. Jeszcze niższa będzie temperatura odczuwalna. W najchłodniejszym momencie dnia (godzina 7) będzie to zaledwie -6 st. C, a po południu 1 st. C (godzina 16).