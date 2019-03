Prognoza Pogody na dziś – środa 27 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (środa 27 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś (środa 27 marca). Jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska? (Fotolia, Fot: Ryszard Janowski)

Prognoza pogody na dziś – 27 marca Warszawa

Prognoza pogody dla Warszawy przewiduje poranne przejaśnienia. Od godziny 7 na niebie będą pojawiały się chmury, które nie ustąpią do końca dnia.

Na termometrach zobaczymy dziś od -2 st. C w godzinach porannych do maksymalnie 7 st. C po południu. Niska będzie również temperatura odczuwalna. O godzinie 7 wyniesie -6 st. C, a po południu wzrośnie do 2 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1016 hPa. We znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość utrzyma się dziś w przedziale 10-14 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 27 marca Kraków

Dzisiejsza prognoza pogody dla Krakowa związana jest z pogodnym niebem do godziny 13. W dalszej części dnia występować będzie całkowite zachmurzenie.

Mieszkańcy Krakowa odnotują dziś o -1 st. C o godzinie 7 rano do maksymalnie 8 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -5 st. C, a po południu wzrośnie do 3 st. C.

Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1000-1002 hPa. Prędkość wiatru będzie się wahać od 10 km/h rano do 18-10 km/h po południu.

Prognoza pogody na dziś – 27 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie bezchmurne niebo jedynie nad ranem. Przez resztę dnia słońce będzie schowane za gęstą warstwą chmur.

O godzinie 7 rano na termometrach zobaczymy 1 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą rosły aż do godziny 16, kiedy to zatrzymają się na wysokości 9 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -3 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (godzina 16) 4 st. C.

Przez większość dnia ciśnienie we Wrocławiu utrzyma się na wysokości 1016-1017 hPa. Mocniejsze podmuchy wiatru wystąpią jedynie w godzinach 10-16, kiedy to osiągną 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 27 marca Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska przewiduje poranne przejaśnienia oraz popołudniowe opady deszczu, które potrwają do końca dnia.

Temperatura w Gdańsku będzie dziś niska. Rano wyniesie 0 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 13) wzrośnie do 4 st. C. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie -4 st. C, a po południu 0 st. C.