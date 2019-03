Prognoza Pogody na dziś – środa 13 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (środa 13 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.



Prognoza pogody na dziś - środa 13 marca.

Prognoza pogody na dziś – 13 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś spore zachmurzenie. Między godziną 10 a 16 może spaść niewielki deszcz.

Dzień zacznie się od niskich temperatur. Około godziny 7 odnotujemy zaledwie 1 st. C. W kolejnych godzinach będzie robiło się coraz cieplej. O godzinie 10 na termometrach zobaczymy 5 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) wyniesie 7 st. C. Temperatura odczuwalna będzie się dziś wahać od -7 st. C w godzinach porannych, do maksymalnie 4 st. C po południu.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie. O godzinie 7 będzie to 997 hPa, a o 16 995 hPa. Do godziny 13 mieszkańcom Warszawy da się we znaki silny wiatr, którego prędkość osiągnie nawet 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 13 marca Kraków

Pogoda w Krakowie upłynie dziś pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu.

Temperatura o godzinie 7 wyniesie 1 st. C. W ciągu dnia zrobi się cieplej. Około godziny 7 odnotujemy 6 st. C, a o 16 nawet 7 st. C. Temperatura odczuwalna będzie się wahała na wysokości 0 st. C.

Ciśnienie będzie dziś niskie. Rano wyniesie 994 hPa, a przez resztę dnia powinno utrzymać się na poziomie 993 hPa. Wiatr będzie dokuczał spacerowiczom głównie między godziną 13 a 16, kiedy to jego prędkość może przekroczyć 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 13 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś sporo przejaśnień. Niewielki opady deszczu mogą występować w godzinach porannych.

O godzinie 7 na termometrach zobaczymy 3 st. C. Słupki rtęci będą szybko rosły. O godzinie 10 odnotujemy 7 st. C, a w godzinach 13-16 wzrośnie do 9 st. C. Temperatura odczuwalna będzie jednak znacznie niższa. Rano wyniesie -6 st. C, a po południu maksymalnie 1,5 st. C.

Ciśnienie przez cały dzień utrzyma się na wysokości 993-994 hPa. Wypoczynek na świeżym powietrzu może zepsuć silny wiatr. Jego prędkość będzie dziś zdecydowanie przekraczać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 13 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku zaskoczy dziś zarówno porannymi opadami deszczu, jak i popołudniowymi przejaśnieniami.

Na termometrach zobaczymy dziś o 1 st. C o godzinie 7, do maksymalnie 5 st. C w godzinach 13-16.

Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano wyniesie około -10 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -5 st. C.