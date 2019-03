Prognoza Pogody na dziś – sobota 23 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (sobota 23 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - sobota 23 marca. Jakiej pogody mogą się dziś spodziewać mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska? (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 23 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie upłynie dziś pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Na przejaśnienia będzie można liczyć między godziną 13 a 16.

Temperatura o godzinie 7 rano wyniesie 5 st. C. O godzinie 10 odnotujemy 6 st. C, a o godzinie 16 (najcieplejszy moment dnia) 12 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 4 st. C, a po południu wzrośnie do 12 st. C.

Ciśnienie nie będzie dziś ulegało dużym wahaniom. Na barometrach zobaczymy od 1020 hPa rano, do 1015 hPa po południu. Do wypoczynku na świeżym powietrzu zachęcać będzie również niewielki wiatr. Jego prędkość nie powinna dziś przekraczać 7 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 23 marca Kraków

Pogoda w Krakowie powita mieszkańców całkowitym zachmurzeniem. Dopiero około godziny 10 zacznie się rozpogadzać.

Termometry w Krakowie o godzinie 7 wskażą 8 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 12 st. C (godzina 10) oraz 15 st. C (godzina 16). Wysoka będzie również temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona 11 st. C, a po południu 15 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia spadnie z 1004 hPa do 1000 hPa. W sobotę warto spędzać czas poza domem. Spacerowiczom nie będzie dokuczał wiatr, którego prędkość przez cały dzień utrzyma się na poziomie 7 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 23 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu zachwyci dziś wysoką temperaturą i bezchmurnym niebem.

Temperatura o godzinie 7 rano wyniesie 5 st. C. W kolejnych godzinach będzie się bardzo szybko ocieplało. O godzinie 10 odnotujemy 12 st. C, a o 13 17 st. C. Jeszcze wyższa będzie dziś temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona 4 st. C, a po południu sięgnie nawet 19 st. C.

Na barometrach w godzinach porannych zobaczymy 1017 hPa. W kolejnych godzinach ciśnienie będzie spadało, osiągając 1013 hPa o godzinie 19. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 3-7 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 23 marca Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska przewiduje dziś całkowite zachmurzenie.

Rano na termometrach zobaczymy 7 st. C. W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie do 10 st. C oraz 13 st. C. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 7 st. C. O godzinie 16 będzie to nawet 13 st. C.