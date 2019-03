Prognoza Pogody na dziś – poniedziałek 25 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (poniedziałek 25 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - poniedziałek 25 maca. Pogoda dla czterech największych miast w Polsce.

Prognoza pogody na dziś – 25 marca Warszawa

Pogoda w godzinach 7-16 zaskoczy niewielkim zachmurzeniem. Późnym południem na niebie pojawią się gęste chmury.

O godzinie 7 rano na termometrach w Warszawie zobaczymy 2 st. C. O godzinie 10 temperatura wzrośnie do 7 st. C, a po południu ochłodzi się do 6 st. C. Wieczorem termometry wskażą 4 st. C. Temperatura odczuwalna w ciągu dnia będzie malała. Rano wyniesie -4 st. C, a po południu -6 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie. Rano wyniesie 1008 hPa, a po południu 1002 hPa. W godzinach popołudniowych spacerowiczom będzie dokuczał silny wiatr. Jego prędkość może przekraczać 35 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 25 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie pogodną aurę, ale tylko do południa. Od 16 prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Na termometrach zobaczymy od 1 st. C rano, do maksymalnie 9 st. C po południu. Niska będzie również temperatura odczuwalna. O godzinie 7 rano wyniesie -3 st. C, a po południu wzrośnie do 2 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia spadnie z 996 hPa do 984 hPa. Prędkość wiatru może przekraczać dziś 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 25 marca Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu rozpocznie się słoneczną pogodą. Zachmurzenie pojawi się dopiero około godziny 16.

Temperatura w poniedziałek nie zachęci do odpoczynku poza domem. Termometry o godzinie 7 wskażą 2 st. C. Po południu słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 6 st. C. Znacznie niższa będzie temperatura odczuwalna. O godzinie 7 rano wyniesie -4 st. C, a w dalszej części dnia spadnie do -6 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia mocno spadnie. Rano wyniesie 1010 hPa, a po południu 985 hPa. Mieszkańcy Wrocławia będą się dziś zmagać z silnym. Jego prędkość może przekraczać 35 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 25 marca Gdańsk

Poniedziałek w Gdańsku upłynie pod znakiem chmur. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się zarówno rano (godzina 7-10), jak i po południu (godzina 13-16).

Temperatura z pewnością nie zachęci dziś do wypoczywania na świeżym powietrzu. O godzinie 7 rano na termometrach zobaczymy zaledwie 3 st. C. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) odnotujemy 6 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -6 st. C. Po południu będzie to -5 st. C.