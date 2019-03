Prognoza Pogody na dziś – poniedziałek 18 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (poniedziałek 18 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - poniedziałek 18 marca. Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku? (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 18 marca Warszawa

Pogoda w poniedziałek przyniesie niewielkie opady deszczu w godzinach porannych. Synoptycy prognozują, że po południu mogą nastąpić przejaśnienia.

Temperatura w Warszawie nie będzie dziś zbyt wysoka. Rano zobaczymy na termometrach 4 st. C. W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13, odnotujemy 9 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -4 st. C, a po południu wzrośnie do -2 st. C.

Ciśnienie w niedzielę utrzyma się na poziomie 995 hPa. Wiatr będzie dokuczał głównie w godzinach popołudniowych, kiedy to jego prędkość przekroczy 35 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 18 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś całkowite zachmurzenie. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się nad ranem. W pozostałej części dnia nie powinno padać.

O godzinie 7 na termometrach zobaczymy 5 st. C. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 8 st. C. Temperatura odczuwalna przez cały dzień utrzyma się na wysokości -1 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadało. Rano wyniesie 987 hPa, a po południu 979 hPa. Wiatr da się we znaki w godzinach 10-16. Jego prędkość wyniesie wówczas 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 18 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie nad ranem niewielkie opady deszczu. W ciągu dnia się rozpogodzi.

Na termometrach zobaczymy dziś od 4 st. C rano, do maksymalnie 7 st. C o godzinie 13. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 1 st. C, a w kolejnych godzinach spadnie do -5 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia ulegnie dużej zmianie. Rano na barometrach zobaczymy 999 hPa, a o godzinie 19 977 hPa. Poniedziałek upłynie pod znakiem silnego wiatru. Jego prędkość będzie dziś przekraczać 30 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 18 marca Gdańsk

W Gdańsku pogoda zaskoczy przejaśnieniami. Niewielkie opady deszczu pojawią się nad ranem i późnym wieczorem.

Temperatura nie będzie dziś zbyt wysoka. O godzinie 7 rano termometry wskażą 4 st. C. W najcieplejszym momencie dnia (o godzinie 16) odnotujemy 6 st. C. Temperatura odczuwalna o 7 rano wyniesie -5 st. C, a o 16 spadnie do -6 st. C.