Prognoza Pogody na dziś – piątek 22 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (piętek 22 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś – 22 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś niewielkie opady deszczu nad ranem. W kolejnych godzinach prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Pogoda zaskoczy dziś wysokimi temperaturami. Już o godzinie 4 rano na termometrach zobaczymy 9 st. C. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) odnotujemy 11 st. C. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 4 st. C, a po południu wzrośnie do 8 st. C.

Ciśnienie utrzyma się dziś na poziomie 1021-1022 hPa. Mocniejszy wiatr może pojawić się rano. W pozostałej części dnia jego prędkość nie powinna przekraczać 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 22 marca Kraków

Pogoda w Krakowie związana będzie dziś z porannymi opadami deszczu. W dalszej części dnia niebo będzie zasnute chmurami, jednak nie powinno padać.

Termometry wskażą od 7 st. C rano do nawet 13 st. C po południu. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 2 st. C. Jednak z każdą kolejną godziną wrażenie ciepła będzie się nasilało. O godzinie 16 temperatura odczuwalna osiągnie 12 st. C.

Ciśnienie nie będzie ulegało dużym wahaniom. W ciągu dnia wyniesie 1005-1008 hPa. Prognoza pogody nie przewiduje dziś silnego wiatru. Jego prędkość przez większość dnia nie będzie przekraczała 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 22 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dużo słońca. Pogodnej aury można spodziewać się w godzinach porannych, a także od godziny 13.

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem ładnej pogody i wysokiej temperatury. O godzinie 7 rano odnotujemy 8 st. C, a w kolejnych godzinach słupki rtęci powędrują na wysokość 11, a nawet 15 st. C. Wysoka będzie również temperatura odczuwalna, która rano wyniesie 5 st. C, a około godziny 16 15 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1022 hPa. Piątek będzie idealnym dniem do wypoczynku poza domem. Wysokiej temperatury nie będzie obniżał wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś ok. 7 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 22 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie opady deszczu w nocy oraz nad ranem. Synoptycy przewidują również zachmurzenie do godziny 10. W dalszej części dnia się rozpogodzi.

Pogoda zaskoczy dziś wysoką temperaturą. Rano odnotujemy około 8 st. C, a w kolejnych godzinach ociepli się do 10 st. C. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 2 st. C. Do godziny 16 wzrośnie do 8 st. C.