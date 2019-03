Prognoza Pogody na dziś – niedziela 17 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (niedziela 17 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś – 17 marca Warszawa

Pogoda w niedzielę przyniesie wysoką temperaturę. Aurę w godzinach porannych zepsują niewielkie opady deszczu.

Na termometrach w Warszawie zobaczymy od 5 st. C rano, do maksymalnie 13 st. C około godziny 16. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa i wyniesie od 2 st. C o godzinie 7 do 9 st. C o godzinie 16.

Ciśnienie utrzyma się na poziomie 993-995 hPa. Prędkość wiatru w godzinach rannych wyniesie 10 km/h, po południu wzrośnie do 18 km/h, a od godziny 16 będzie to ok. 16 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 17 marca Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem słońca. Pogoda od rana będzie zachęcała do aktywności poza domem.

Około godziny 7 na termometrach zobaczymy 6 st. C. W kolejnych godzinach odnotujemy wzrost temperatury do 11 st. C (godzina 10), a następnie do nawet 17 st. C (godzina 13).

Temperatura odczuwalna będzie się wahać od 1 st. C rano, do 14 st. C po południu.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie malało. Rano na barometrach zobaczymy 984 hPa, wieczorem wartość ta spadnie do 979 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 15 km/h. Jedynie między godziną 13 a 16 może nieznacznie przekraczać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 17 marca Wrocław

Pogoda w niedzielny poranek zaskoczy mieszkańców Wrocławia niemalże bezchmurnym niebem. Niewielkie zachmurzenie pojawi się około godziny 13 i z każdą kolejną godziną będzie się nasilać.

O godzinie 7 rano odnotujemy 5 st. C. W kolejnych godzinach będzie to 11 i 16 st. C, a o godzinie 16 nawet 17 st. C. Temperatura odczuwalna będzie się wahać od -1 st. C rano, do 13 st. C po południu.

Na barometrach o godzinie 7 rano zobaczymy 994 hPa. W kolejnych godzinach ciśnienie nieznacznie spadnie (990 hPa o godzinie 16). Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 18-20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 17 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku po raz kolejny przyniesie całkowite zachmurzenie.

Temperatura w Gdańsku będzie znacznie niższa niż w pozostałej części kraju. W godzinach porannych na termometrach zobaczymy 4 st. C. W dalszej części dnia odnotujemy kolejno 7 st. C o godzinie 10, a następnie 8 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa i wyniesie od -3,5 st. C rano do 2 st. C o godzinie 19.