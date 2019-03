Prognoza pogody na dziś – czwartek 7 marca. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Prognoza pogody na dziś (czwartek 7 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej aury mogą się dziś spodziewać mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia oraz Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś - czwartek 7 marca. Prognoza pogody dla największych miast w Polsce. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 7 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie zaskoczy dziś słonecznymi chwilami. Na przejaśnienia możemy liczyć w godzinach popołudniowych.

Ranek powita nas chłodnym powietrzem. Około godziny 7 na termometrach zobaczymy zaledwie 2 st. C. W ciągu dnia temperatura będzie szybko rosła. W najcieplejszym momencie (około godziny 16) odnotujemy nawet 13 st. C.

Temperatura odczuwalna będzie się dziś wahać od -6 st. C rano, do nawet 9 st. C po południu.

Ciśnienie o godzinie 7 wyniesie 997 hPa. W ciągu dnia nieznacznie się obniży, osiągając ok. 992 hPa. Wiatr nie będzie dziś dokuczać spacerowiczom. Jego prędkość nie powinna dziś przekraczać 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 7 marca Kraków

Pogoda w Krakowie będzie raczej słoneczna. Największej ilości przejaśnień należy spodziewać się między godziną 13 a 16.

Temperatura w Krakowie będzie dość szybko rosła. O 7 rano odnotujemy 5 st. C, a około 10 - 11 st. C. Temperatura odczuwalna nie powinna być wiele niższa. Rano będzie to ok. 4 st. C., a po południu niespełna 12 st. C.

Ciśnienie utrzyma się dziś na niskim poziomie. Około godziny 7 barometry wskażą około 982 hPa, po południu i wieczorem 979 hPa. W ciągu dnia ładną pogodę psuć może wiatr. Po południu jego siła będzie osiągać nawet 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 7 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu nie przyniesie dziś zbyt wiele słońca. Na przejaśnienia będzie można liczyć do godziny 13, później prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Około godziny 7 rano słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 3 st. C, po czym zaczną szybko rosnąć. Około godziny 10 będzie już 10 st. C, a w najcieplejszym momencie nawet 15 st. C. Dużym wahaniom będzie ulegała również temperatura odczuwalna. W godzinach rannych osiągnie ona zaledwie -1 st. C, a około godziny 16 - nawet 10 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nie będzie ulegało wielu zmianom i utrzyma się na poziomie 992-988 hPa. Największe podmuchy wiatru mogą wystąpić około godziny 19. Jego prędkość będzie wówczas wynosić ok. 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 7 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku związana będzie dziś z całkowitym zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

Na termometrach w Gdańsku zobaczymy od 4 st. C o godzinie 7 rano, do 10 st. C około godziny 16. Temperatura odczuwalna będzie dziś znacznie niższa. Rano wyniesie -5 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia ok. 3 st. C.