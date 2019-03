Prognoza pogody na dziś - czwartek 21 marca. Jaka będzie pogoda w pierwszy dzień wiosny w największych miastach?

Prognoza pogody na dziś (czwartek 21 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody w pierwszy dzień wiosny mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - czwartek 21 marca. Pogoda na pierwszy dzień wiosny w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 21 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie związana będzie dziś z całkowitym zachmurzeniem. Nad ranem może padać niewielki deszcz.

Na termometrach w WarszawieWarszawie zobaczymy dziś od 5 st. C rano, do maksymalnie 10 st. C po południu. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 2 st. C. W południe wzrośnie do 4 st. C. Najcieplej będzie około godziny 19 (6 st. C).

Warszawskie barometry wskażą dziś 1020 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia wynosić będzie 11 km/h. Jedynie między godziną 13 a 16 jego podmuchy osiągną 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 21 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś całkowite zachmurzenie.

Temperatura o godzinie 7 rano wyniesie 1 st. C. O godzinie 10 odnotujemy 4 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) 8 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie około 0 st. C. Po południu jej wartość wzrośnie do 3 st. C.

Barometry w Krakowie przez większość dnia będą wskazywały 1007 hPa. Wiatr nie powinien dziś dokuczać

spacerowiczom. Jego prędkość osiągnie dziś 10-15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 21 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu w pierwszy dzień wiosny zaskoczy wysoką temperaturą. Niestety w czwartek nie należy spodziewać się przejaśnień. Synoptycy prognozują na dziś całkowite zachmurzenie.

Już o godzinie 7 rano termometry wskażą 6 st. C. W kolejnych godzinach temperatura będzie rosła, a w najcieplejszym momencie osiągnie nawet 12 st. C. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Rano wyniesie 3 st. C, a po południu wzrośnie do 8 st. C.

Ciśnienie rano wyniesie 1023 hPa, a po południu spadnie do 1021 hPa. Wiatr da się we znaki głównie w godzinach 13-16, kiedy to jego prędkość może sięgać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 21 marca Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska przewiduje dziś całkowite zachmurzenie.

Rano odnotujemy 5 st. C, a po południu nawet 10 st. C. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie -3 st. C. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) wartość ta wzrośnie do 3 st. C.