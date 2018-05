Prognoza pogody na 17 maja. Ostrzeżenia IMGW przed ulewnym deszczem i podtopieniami

Do Polski znad południowej Europy napłynął bardzo wilgotny niż, który kształtuje pogodę w kraju, przynosząc intensywne opady deszczu i burze. Najsilniejsze opady prognozowane są dla Podkarpacia. Może spaść tam nawet ok. 100 l wody na metr kwadratowy. W czwartek 17 maja padać będzie jednak prawie w całej Polsce.

Na pozostałym obszarze kraju, czyli prawie w całej Polsce, musimy liczyć się ze zmienną aurą - chmury przeplatać będą się ze słońcem i od czasu do czasu popada przelotny deszcz, który w pasie zachodniej Polski oraz w centrum może być dość intensywny.

Słupek rtęci na termometrach wskaże w ciągu dnia maksymalnie od 13 - 16 st. C. na południu i południowym wschodzie do 22 - 23 st. C na północnym zachodzie.