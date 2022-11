Progi zwalniające na autostradzie? Jest odpowiedź GDDKiA

Progi na autostradzie? GDDKiA tłumaczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad błyskawicznie zareagowała i doprecyzowała informacje. "To nieprawda. Progi będą układane WYŁĄCZNIE na pasie awaryjnym lub pasie tymczasowo wyłączonym z ruchu, przed miejscem prowadzenia prac utrzymaniowych. Co roku dochodzi do wypadków z udziałem służb, a najczęstszą przyczyną jest najechanie od tyłu na pojazd firmy wykonującej prace" - czytamy.