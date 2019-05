Prof. Matyja: jesienią PiS może wcale nie wygrać wyborów

Jak twierdzi prof. Rafał Matyja z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kwestia jesiennych wyborów parlamentarnych nie jest przesądzona. Zdaniem politologa, Koalicja Europejska dysponuje niewykorzystanymi rezerwami, które mogą przechylić wyborczą szalę na jej stronę.

Czy jesienią Jarosław Kaczyński znów zatriumfuje? Prof. Matyja nie jest przekonany

- Wynik wyborów do europarlamentu pokazuje, że PiS na razie nie ma szans na większość konstytucyjną. Równie dobrze w wyborach do Sejmu i Senatu jesienią tego roku stawką może być utrzymanie władzy. To nie jest tak, że 26 maja zostały przekreślone szanse opozycji i sprawa jest już przegrana - przekonuje w rozmowie z portalem wyborcza.pl.

Prof. Matyja twierdzi, że "PiS ma wyjątkową zdolność do popełniaina błędów", która może zadziałać z korzyścią dla opozycji. Zwraca również uwagę, że wciąż zostało sporo czasu, a przez kilka miesięcy może dojść do wielu nieprzewidzianych i niezależnych od obozu rządzącego zdarzeń. Ponadto uważa, że podczas gdy PiS zdołało zmobilizować do udziału w wyborach znaczną część swojego elektoratu, sympatycy KE wykazali się mniejszym zaangażowaniem. Taka sytuacja, jego zdaniem, mogła wynikać ze słabej pracy "w terenie" podczas kampanii.

- Koalicji Europejskiej w tych wyborach zabrakło osobistego kontaktu z ludźmi. (...) Błąd opozycji został popełniony już w trakcie tworzenia list, gdzie chodziło o pogodzenie racji koalicyjnych z wewnętrznymi relacjami w partii. (...) Na pierwszych miejscach znaleźli się politycy bez związków z regionem - takie postępowanie jest aroganckie i niezrozumiałe - wyjaśnia.

Politolog bagatelizuje znaczenie filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Jego zdaniem, nie wpłynął on znacząco na wyniki wyborów. - To nie jest tak, że w regionach tradycjonalistycznych nastąpiła jakaś ogromna mobilizacja. Podkreślam, że to nie tam były największe wzrosty poparcia. Naiwnym jest też wyobrażenie, że wyborca PiS zobaczył film Sekielskich i powiedział: "O nie, na PiS nie zagłosuję", idę głosować na partię Schetyny - mówi.

Według prof. Matyi, Koalicji Europejskiej nie pomogła także aktywność Donalda Tuska. Naukowiec uważa, że przemówienie szefa Rady Europejskiej na UW czy jego udział w marszu 18 maja przeszły bez echa. - Tusk nie jest wiarygodny jako polityk pojednania narodowego, który mógłby wpływać na szerszy elektorat niźli Koalicja Europejska - komentuje.

