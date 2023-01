Problem dla Ukrainy. Rosjanie pozyskali rakiety od tego kraju

Irańskie rakiety w rękach żołnierzy Putina, to "poważne zagrożenie dla Ukrainy", ponieważ mogą dotrzeć w "niemalże każdy zakątek kraju", pisze "Der Spiegel". - Prowadzenie tej broni balistycznej jest imponujące. W przeciwieństwie do nisko lecących pocisków manewrujących taka broń charakteryzuje się krzywą podobną do włóczni i jest zasilana tylko w fazie startu - wyjaśnia Schiller.