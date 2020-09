Pro-life dla futrzaków

”Słychać wycie - znakomicie”- to jedno z ulubionych powiedzonek prawicowych wyborców i publicystów. Powielane wielokrotnie, niemal za każdym razem, gdy działania partii rządzącej uderzały w polityczne i biznesowe układziki przeciwników obozu rządzącego. Od kilku dni potężne wycie słychać w części prawicowych środowisk i to począwszy od tzw. wolnorynkowców po konserwatystów. A wszystko dlatego, że lider PiS Jarosław Kaczyński - na razie w bardzo ogólnych zarysach – przedstawił założenia ustawy ”Piątka dla zwierząt”.

"Piątka dla zwierząt". Jarosław Kaczyński wygra z Rydzykiem? W tle "strumień pieniędzy"

Najprościej mówiąc ten segment rynku ”hodowlanego” w dłuższej perspektywie nie ma już racji bytu. I bynajmniej nie dlatego, że, jak usiłują wmawiać ekoterroryści (posługujący się usłużnymi dziennikarzami skłonnymi do wzdęć moralnych) - fermy futrzarskie to coś rodzaju obozów koncentracyjnych dla zwierząt. Stek manipulacyjnych bzdur mających zastąpić merytoryczne argumenty emocjami. Żaden rozsądny, sensowny rolnik- hodowca zarabiający i utrzymujący rodzinę oraz pracowników z hodowli zwierząt, nie pozwoli sobie na ich zaniedbywanie, cynicznie rzecz biorąc – choćby z przyczyn finansowych. Secundo - fermy futerkowe od kilku lat, pod presją opinii publicznej, są pod szczególną kontrolą organów państwa.

Dziś za zamknięciem ferm futerkowych, a więc przedsiębiorstw branży, która na całym świecie od kilku lat notuje regres powinna przemawiać chłodna analiza. W życie wchodzą kolejne, zdecydowanie bardziej empatyczne pokolenia młodych ludzi, dla których - inaczej niż dla naszych babć i dziadków - pies i kot to przyjaciele, a nie „kundel” i „sierściuch”, koń to nie tylko środek transportu na Morskie Oko, a futro… to snobystyczny zbytek. Dziwne? Dziwny jest w dobie ocieplenia klimatu zakup futra. Nota bene portal agrolajt.pl informował niedawno, iż brak zainteresowania produktami futrzarskimi spowodował, że ponad tysiąc marek zrezygnowało z używania futer naturalnych. Wiekszość dostępnych, także na rolniczych portalach, danych wskazuje na możliwy, postępujący regres branży w kolejnych latach.