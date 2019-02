"Prezydent Warszawy zaczyna wprowadzać genderową zabawę". Sławomir Świerzyński o karcie LGBT+

- Prezydent Warszawy zaczyna wprowadzać genderową zabawę do przedszkoli i szkół - ocenia w "Polityce na Ostro" lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński. Ostrzega przed nienawiścią, która może doprowadzić do podobnej tragedii jak w Gdańsku. - My jesteśmy mężczyznami, z nami nie ma żartów. Z chłopem tym bardziej - dodał.

"Nowe PSL zapomniało, że w opozycji nie ma koalicji. W tym tygodniu podejmę decyzję, czy zostaję w PSL. Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT i lewicę. PSL straciło szansę bycia centroprawicą taką jak za Witosa. Partia, której hymnem jest Rota, idzie razem z aborcjonistami, lewakami i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z Kościołem, religią w szkołach i sprowadzać uchodźców. Zapowiada się ciekawy rok" - napisał na Facebooku Sławomir Świerzyński, lider Bayer Full.

W rozmowie z WP zapowiedział, że w czwartek poda się do dymisji i odda legitymację partyjną. Nie może wybaczyć, że PSL dołączyło do Koalicji Obywatelskiej.

W środę lider Bayer Full był gościem "Polityki na Ostro" w Polsat News i tłumaczył swoje stanowisko ws. wprowadzenia karty LGBT+.

Stwierdził, że "LGBT to jest grzech". - To, że kochają inaczej jest grzechem. To, że kochają, to nie jest grzech - wyjaśnił. Jego zdaniem "można kochać brata, siostrę, ojca". Tłumaczy też, że katechizm mówi wyraźnie: mężczyzna z mężczyzną czy kobieta z kobietą - to jest grzech.

- Prezydent Warszawy zaczyna wprowadzać genderową zabawę do przedszkoli i szkół i uważa, że będzie pięknie. No nie będzie pięknie, bo jak się ojcowie obudzą, to taka mowa nienawiści, jaką mieliśmy w Gdańsku, może się powtórzyć - przestrzega.

Trzaskowski już w kampanii wyborczej obiecywał zająć się problemami mniejszości seksualnych. Teraz poczynił konkretne kroki w kierunku realizacji tych deklaracji. W poniedziałek o godzinie 14.30 podpisano uroczyście Kartę LGBT.

