Prezydent w stanowczej rozmowie z "Jerusalem Post". "Nie zaakceptuję poniżania Polaków"

- Strona, która wywołała kryzys, powinna go zakończyć - powiedział w rozmowie z izraelskim "The Jerusalem Post" Andrzej Duda. Prezydent stwierdził, że to Żydzi muszą wyciągnąć rękę do Polaków. I odniósł się do burzy wywołanej antysemicką gazetą sprzedawaną w Sejmie.

Prezydent Andrzej Duda chce, by Izrael zakończył kryzys w relacjach z Polską (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Szef izraelskiego "The Jerusalem Post" przyjechał w tym tygodniu do Polski. Podczas swojej wizyty Yaakov Katz porozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. W mediach społecznościowych podkreślał, że spotkanie z głową państwa było "niezwykle interesujące".

W piątek ukazał się tekst dziennikarza. Prezydent musiał w nim tłumaczyć się z sytuacji, którą nagłośnił reporter WP. W sejmowym kiosku sprzedawano gazetę propagującą treści antysemickie.

Duda zapewnił, że takie wydawnictwa to "margines" w Polsce, ale każde z nich zasługuje na potępienie. - To chorzy ludzie - powiedział.

Andrzej Duda prostuje skandaliczne słowa o roli Polaków w Holokauście

Prezydent stanowczo bronił Polski w kontekście problemów dyplomatycznych z Izraelem. - Strona, która wywołała kryzys, powinna go zakończyć - powiedział, wskazując na Żydów.

Duda podkreślił, że "nigdy nie zaakceptuje obrażania lub poniżania Polaków, albo zniekształcania faktów w taki sposób, by uderzały w ich godność". Zapewnił też, że nigdy nie będzie próbował zaprzeczać faktom.

Prezydent przyznał, że niektórzy Polacy kolaborowali z Niemcami, ale podkreślił, że chodzi wyłącznie o jednostki. - Nie Polacy jako naród, społeczeństwo, państwo czy instytucja - zaznaczył.

Andrzej Duda odniósł się również do kwestii ustawy o IPN, która została ostro skrytykowana przez Żydów. Prezydent zapewnił, że jej celem było wyeliminowanie zwrotów takich jak "polskie obozy koncentracyjne".

