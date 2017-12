Prezydent Płocka jest z PO, prezes Orlenu z PiS. Pokłócili się nawet na opłatkowym spotkaniu

Orlen skarży się na hejt w Płocku. Niewiele znaczy wpłacanie do kasy płockiego samorządu 200 mln podatku rocznie. Nie robi wrażenia sponsorowana przez koncern świąteczna dekoracja w mieście i 24 mln złotych wydane na podobne akcje. Prezydent Płocka odpowiada spółce oskarżeniem o zatruwanie środowiska.

Orlen skarży się, że prezydent Płocka hejtuje firmę, a przecież płacą mu 200 mln w podatkach (East News)

Tuż przed świętami samorządowcy z PO i przedstawiciele kontrolowanej przez PiS spółki znowu się pokłócili. Podczas opłatkowego spotkania u Andrzeja Nowakowskiego, prezydenta Płocka, nie wymieniono Orlenu na liście firm, które zasłużyły się w tyk roku miastu. - To jest już hejt! To my zapłaciliśmy za świąteczną dekorację, my dofinansowujemy szpital. Ale prezydent jest z Platformy Obywatelskiej, a nasz prezes z Prawa i i Sprawiedliwości. Cały czas nas hejtują - tak w rozmowie z WP menedżer Orlenu skarży się na traktowanie przez władze Płocka.

Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia doszło do kolejnej wymiany złośliwości. To po tym jak na początku grudnia w rafinerii Orlenu buchnął ogień na tzw. pochodniach. Podczas przeglądu rurociągów dwóch instalacji zaplanowano regenerację katalizatora i przez pochodnię wypalono resztki węglowodorów. Orlen twierdzi, że działanie było rutynowe i zaplanowane, żadnego zagrożenia nie było.

Prezydent oskarżył spółkę o zatruwanie środowiska i pogorszenie jakości życia mieszkańców. - Żądam przedstawienia informacji do 18 grudnia - napisał do Orlenu powołując się na przepisy o zarządzaniu kryzysowym. Skarży się, że nie uzyskał odpowiedzi.

Jak Kargul z Pawlakiem

Początek tej wojny nastał wraz ze zmianą władzy w spółce. W 2015 roku prezesem Orlenu, został Wojciech Jasiński, wcześniej polityk PiS i poseł. Pochodzi z Płocka, więc jedną z jego pierwszych decyzji "dla mieszkańców" było przeniesienie do tego miasta ogólnopolskich wydarzeń: zawodów lekkoatletycznych Orlen Cup oraz Verva Street Racing, największej firmowanej przez koncern imprezy fanów motoryzacji.

Tylko ruszyły uliczne wyścigi, a w bazie Vervy pojawili się inspektorzy nadzoru budowlanego. Po skontrolowaniu papierów ukarali finansowo organizatora za brak urzędowego zgłoszenia do budowy namiotów i tymczasowego zadaszenia. - Taka była, wdzięczność - wzdycha menedżer Orlenu.

- Orlen robi w mieście tylko to, co przynosi koncernowi korzyści. Lubią chwalić się różnymi przedsięwzięciami pod hasłem "Orlen dla Płocka", na przykład, że zorganizowali bezpłatne zajęcia z nauki pływania dla ponad 100 płocczan. A my - jako samorząd - mamy obowiązkowe zajęcia nauki pływania dla wszystkich uczniów klas trzecich, czyli rocznie uczymy pływać około 1600 dzieci - wylicza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Dodaje, że władze miasta nie podarują sprawy wypuszczenia nad miasto oparów benzenu jesienią 2016 roku. Według doniesień mediów przechodnie, w których uderzyła chmura mieli wówczas mdleć i wymiotować na ulicy. Postępowanie w tej sprawie prokuratura w Płocku umorzyła, ze względu na małą skalę zdarzenia. Prezydent Nowakowski nie tylko zaskarżył tę decyzję (ta sprawa wciąż jest w toku), teraz co chwila zgłasza nieprawidłowości.

- Interwencje Prezydenta dotyczące działalności zakładu jak i emisji zaczęły być mocno nagłaśniane dopiero po 2015 roku, a na sile przybrały w ostatnim czasie. Zakład spełnia wszystkie normy środowiskowe, funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa krajowego i europejskiego. Ponadto Płock, jak żadne inne tej wielkości miasto w kraju, jest wyposażony w dwie nowoczesne stacje monitoringu jakości powietrza, z których dane są ogólnodostępne - odpowiada Waldemar Grzegorczyk, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej Orlenu.

Weźcie, zabierzcie swoich pracowników

Ostatnim punktem wojny jest budowa obwodnicy, łączącej nowy most na Wiśle z terenami wokół rafinerii. Zwłaszcza jej trzeci odcinek, według prezydenta i urzędników "buduje wygodę dla pracowników PKN" bo służy dojeżdżającym do pracy. Nowakowski liczy, że spółka wyłoży miliony złotych na tę budowę która odkorkuje centrum miasta.