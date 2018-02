Prezydent Opola chce uczcić Sendlerową. I wbija szpilkę PiS

Arkadiusz Wiśniewski za pośrednictwem Facebooka poinformował o oryginalnym planie. Na prośbę szkoły im. Ireny Sendlerowej, szykuje się do zmiany nazwy jednego z mostów. Nie obyło się bez aluzji politycznych.

"Uczniowie Szkoła Podstawowa TAK im. Ireny Sendlerowej poprosili mnie o pomoc w uhonorowaniu Wielkiej Polki" – napisał Wiśniewski. "Co Państwo na to, aby Jej imieniem nazwać most pieszo-rowerowy na Wyspę Bolko?" – dodał, pytając o zdanie śledzących go na Facebooku. Wyspa, o której wspomina, cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców.