Prezydent Mołdawii wprost mówi o wojnie hybrydowej

UE jak światło w tunelu

Według niej Mołdawia gotowa jest "tak szybko, jak to możliwe" rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE. - Zobowiązujemy się do wdrożenia tego, o co prosi nas Bruksela. To są właśnie te reformy, z powodu których ludzie na nas głosowali. Musimy dostrzec światełko na końcu tunelu, a jest nim integracja europejska. Uważam, że Mołdawia może przetrwać jako demokracja tylko wtedy, gdy będzie miała przed sobą jasną drogę do UE - podkreśla prezydent Mołdawii.