Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji

Komentując wypowiedź Prezydenta na swoim kanale Telegram, Sekretarz Stanu Kazachstanu Erłan Karin zauważył, że "po raz pierwszy reforma konstytucyjna zostanie przeprowadzona w bezpośrednim głosowaniu powszechnym, co podkreśli jej ogólnokrajowy charakter". Jego zdaniem, nadchodząca reforma konstytucyjna "optymalizuje równowagę relacji między gałęziami władzy" i otwiera drogę do rozszerzenia udziału narodu w rządzeniu krajem. "To jest systemowa transformacja modelu państwa. Dlatego potrzebne jest referendum dla ostatecznego odejścia od starego modelu i wznowienia systemu politycznego" – podsumował E. Karin.