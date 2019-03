Prezydent Gdańska o planach Tuska: włączył się w prace

Obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca to dziedzictwo Pawła Adamowicza - powiedziała prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz wyjaśniła, że w organizację wydarzenia mocno zaangażował się Donald Tusk.

- Donald Tusk to najważniejszy gdańszczanin Europy. Sam musi jednak podjąć decyzję, co ma dalej zrobić. Jest jeszcze młodym politykiem, a Polska go potrzebuje - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 Aleksandra Dulkiewicz, która wygrała niedzielne wybory na prezydenta Gdańska.