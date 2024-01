Prezydent Finlandii wskazał, gdzie może wybuchnąć III wojna światowa

- Gdyby jeden członek NATO został zaatakowany w swojej bazie, doprowadziłoby to do sytuacji, w której państwa członkowskie Sojuszu, m.in. Finlandia, musiałyby wybrać stronę. Byłoby to bardzo bliskie scenariuszowi wojny światowej. Często myślimy, że wojna światowa rozpocznie się w Europie, ale ona może zacząć się gdziekolwiek - wyjaśnia Haavisto.