Prezydent Duda o środkach z funduszy spójności. "My gramy uczciwie"

Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w środę został zapytany czy środki dla Polski z funduszy spójności są zagrożone. - O ile wiem na razie tylko media, czyli państwo piszecie o tym, że środki mogłyby nie trafić z funduszy spójności. Natomiast ja powiem tak – ja liczę na to, że polityka w Unii Europejskiej będzie po prostu uczciwa. Jeżeli będzie uczciwa to to wystarczy. My gramy uczciwie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty budowy tunelu na "Zakopiance".