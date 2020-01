Prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wyznaczono już termin

Jest decyzja. W środę o godz. 16 prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(WP.PL, Fot: WP)

Informacje o spotkaniu podał na Twitterze jako pierwszy reporter RMF FM.

O spotkanie z prezydentem ws. tzw. ustaw dyscyplinujących sędziów marszałek Senatu zaapelował w sobotę na Twitterze. "Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie, ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji" - napisał Tomasz Grodzki.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski zapytany w radiowej Trójce, czy prezydent zaprosi marszałka Senatu na spotkanie, odpowiedział, że drzwi do Pałacu Prezydenckiego są otwarte, a marszałek był już wielokrotnie zapraszany, choć z zaproszenia nie skorzystał.

- Jeśli dojdzie do spotkania marszałka z prezydentem, to nie może mieć ono charakteru ingerencji w proces legislacyjny. Prezydent, zgodnie z polskim prawem, konstytucją, nie ma możliwości składania poprawek na etapie prac w komisji senackiej - stwierdził Szczerski. - Pan marszałek powinien bardziej docenić pracę samych senatorów, bo konsultuje ustawę w Brukseli, z gośćmi z Komisji Weneckiej, konsultuje ze wszystkimi na zewnątrz, natomiast on ma w swojej własnej izbie, w której jest marszałkiem, komisję, która pracuje nad tą ustawą - dodał.