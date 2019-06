Prezydencki minister może zostać wiceszefem NATO. Ma niespodziewane wsparcie

Krzysztof Szczerski jest rozpatrywany jako zastępca Sekretarza Generalnego NATO. Kandydaturę chce wspierać przewodniczący PO. - Każde takie stanowisko w strukturach europejskich jest nam potrzebne - mówi Grzegorz Schetyna.

Za kandydaturą Polaka jest Grzegorz Schetyna. - Każde takie stanowisko w strukturach europejskich, światowych, ważnych organizacji jest potrzebne i będziemy go wspierać. Jest tylko pytanie co trzeba zrobić i czy skutecznie budowana była pomoc dla tej kandydatury poza USA. Z tego co wiem nie było to uzgodnione z Niemcami i Francją. Byłoby szkoda - mówił lider PO.