Prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim odwołany

Sławomir Pietrzak stracił stanowisko prezesa stadniny. Do czasu wyłonienia nowego prezesa jego obowiązki będzie pełnić dyrektora w pionie nadzoru nad spółkami w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Czochański.



Jak podało TOK FM, prawdopodobnym powodem odwołania Pietrzaka jest to, że nie zgadzał się na przeniesienie Dni Konia Arabskiego do Warszawy. Właśnie wtedy odbywa się słynna aukcja Pride of Poland.