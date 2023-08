Kaczyński nie wystartuje do Sejmu ze stolicy. "Dezerteruje"

Ze wsparciem pospieszył też prezesowi Marek Suski. - Lew nie boi się mrówki! Intelektualnie Donald Tusk nie dorasta Jarosławowi Kaczyńskiemu do pięt! Jeśli prezes zdecyduje, że będzie kandydował w innym okręgu, to zrobi to z uwagi na dobro partii, a nie strach. To Polska powinna się bać rządów Tuska - odpierał zarzuty poseł PiS.