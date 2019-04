Premier Morawiecki: to nasza szansa, by przegonić zachód. To początek e-sportowej rewolucji

- Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim młodym ludziom i pasjonatom, że budują kreatywną branżę przyszłości – mówił premier Mateusz Morawiecki na Game Jam Square. Podczas wydarzenia ogłoszono również rozpoczęcie współpracy pomiędzy LOTTO i Polską Ligą Esportową.

– To moje kolejne spotkanie z branżą gamingową i jestem pełen podziwu dla tego, co kreatywne zespoły programistów potrafią wymyślić. Jesteśmy obecnie w fazie wzrostowej, jeśli chodzi o branżę gier komputerowych. W czym my mamy przegonić zachód, jeśli nie w branży gamingowej, czy e-sportowej, która łączy w przepiękny sposób sport z relaksem, rozrywkę z kulturą, ale również Polskę z zagranicą. Jestem bardzo wdzięczy tym wszystkim młodym ludziom i pasjonatom, że budują kreatywną branżę przyszłości – powiedział Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów podczas Game Jam Square.