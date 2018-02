Premier Morawiecki może stanąć przed prokuratorem. Chodzi o prywatyzację spółki Ciech

Są zarzuty wobec sześciu osób ws. prywatyzacji Ciechu. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział kolejne zatrzymania. Okazuje się, że w tej sprawie może zostać przesłuchany sam szef rządu.

- Ustalenia wskazują, że rażąco zaniżone były wartości akcji. Nie możemy się na to godzić i stąd zarzuty - powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro , odnosząc się do działań prokuratury ws. prywatyzacji Ciechu. Możliwe, że w tej sprawie zostanie przesłuchany Mateusz Morawiecki .

"Próba szczypnięcia pana premiera"

Jak ustalił Onet, prokuratura nie chce udzielić jednoznaczej odpowiedzi ws. przesłuchania premiera. Zasłania się bowiem dobrem śledztwa. O co chodzi? Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy PZU zostaną dokonane zmiany w Radzie Nadzorczej. Ta może z kolei odwołać prezesa i cały zarząd. A prezesem jest Paweł Surówka, człowiek Zbigniewa Ziobry. Ten, który wcześniej toczył boje o PZU z... Morawieckim.

A ostatnio prace prokuratury dotyczące Ciechu bardzo przyspieszyły. - Niewątpliwie istnieje prawdopodobieństwo, że jest to próba takie szczypnięcia pana premiera - uważaj, co robisz z tymi zmianami w PZU, bo to się różnie może skończyć - zdradził Onetowi Krzysztof Brejza z PO.