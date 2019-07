Premier Mateusz Morawiecki: Śląsk jednym z tematów mojej rozmowy z Ursulą von der Leyen

Szef rządu Mateusz Morawiecki w Radiu Katowice zdradził, o czym rozmawiał z nową szefową Komisji Europejskiej.

- Z panią Ursulą von der Layen rozmawiałem również o sprawach śląskich. Rozmawiałem o sprawach związanych z aktualną agendą klimatyczną UE. I w jaki sposób można dopomóc w tych zmianach również na Górnym Śląsku. Po to, aby nie odbywały się one kosztem ludzi - przyznał w Radiu Katowice premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał szef rządu, chce on zmieniać Śląsk "w stronę nowoczesnego przemysłu". - Śląsk ponownie musi się stać perłą polskiego przemysłu, polskiego rozwoju gospodarczego - stwierdził.

Szef rządu przekonywał, że "pragmatyzm charakteryzuje rządy PiS". - Jesteśmy konkretni, chcemy konkretnie proponować ludziom to, co ich interesuje i rozwiązywać problemy w kwestiach, które ich martwią - mówił.

Jak mówił premier: - Sprawiedliwa transformacja to jest podstawa do tego, żeby przeznaczyć ogromne środki na nowe inwestycje w województwie, po to, żeby promować powstawanie nowych wysokopłatnych miejsc pracy w innych przemysłach.