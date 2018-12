Prawdziwa zima zawita na południu Polski. Będzie ślisko!

W całym kraju będzie dzisiaj padało. W centrum możemy spodziewać się śniegu i deszczu ze śniegiem. Biała zima zawita za to na południu Polski. W tatrach może napadać nawet kilkanaście centymetrów śniegu. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią.

W całym kraju musimy uważać na śliskie chodniki i drogi (Agencja Gazeta, Fot: Piotr Skórnicki)

Dzisiaj Polska będzie znajdowała się między niżem znad wschodniej Ukrainy, a wyżem znad Skandynawii. Z północnego wschodu napływać będą chłodne i wilgotne masy powietrza pochodzenia polarnego.

Przez cały dzień dominować będą chmury z opadami mieszanymi (od deszczu przez deszcz ze śniegiem po śnieg). Na północnym zachodzie (w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem) będą to opady deszczu i deszcz ze śniegiem. Natomiast we wschodniej, południowej i centralnej Polsce występować będą opady głównie śniegu i deszczu ze śniegiem. Na przejaśnienia i trochę słońca mamy szansę w przerwach pomiędzy opadami.

Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, słaby i umiarkowany - od 10 do 28 km/godz.

Mróz tylko na przedgórzu

W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od (0) - (+2) st. C na wschodzie i w centrum do (+3) – (+5) st. C w północno - zachodniej i zachodniej Polsce. Mroźnie będzie na przedgórzu (od Sudetów po Bieszczady), tutaj od (-3) do (-1) st. C.

W Warszawie przez większą część dnia będziemy mogli liczyć na pogodne niebo ze słonecznymi chwilami, ale niewykluczone, że od czasu do czasu nieco mocnej się zachmurzy i wtedy popada słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna to około +2 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosło i w południe wyniesie około 1010 hPa.

Ostrzeżenie

Aż do godz. 19.00 w środę obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu w południowej Polsce. Najwięcej śniegu spadnie w Kotlinie Kłodzkiej, na południu Opolszczyzny, na Śląsku i w Małopolsce. W Tatrach spadnie nawet do 5 - 8 centymetrów. Na drogach będzie bardzo ślisko, więc kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu.

Co dalej?

Do końca tygodnia nad obszarem kraju dominować będą aktywne układy niżowe znad wschodniej i południowo - wschodniej Europy, które sprawią, że nad Polskę napływać będą chłodniejsze, ale wilgotne masy powietrza znad Rosji. Ośrodkom niżowym towarzyszyć będą fronty atmosferyczne przynoszące chmury i opady mieszane (od deszczu przez deszcz ze śniegiem po śnieg).

W górach i na przedgórzu występować będą opady śniegu.

Niewielki mróz pojawi się od czwartku do niedzieli, głównie na wschodzie i południu kraju, tutaj od (-1) do (0) st. C, na przedgórzu mróz do (-5) – (-2) st. C. Od wtorku 18 grudnia ponownie zacznie napływać ciepła, atlantycka masa powietrza i temperatury wahać się będą pomiędzy 2, a 8 kreską.

Źródło: cumulus.wroc.pl