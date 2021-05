Prawa i wolności człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej i w stanie epidemii. Konstytucyjność wprowadzanych (wprowadzonych) ograniczeń swobód obywatelskich

Stan klęski żywiołowej a stan epidemii

Masowe wystąpienie chorób zakaźnych u ludzi stanowi zdarzenie określane mianem katastrofy naturalnej, która z kolei może spowodować powstanie klęski żywiołowej, jeżeli jej skutki będą zagrażać życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, a pomoc i ochrona będą mogły być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji.

Wystąpienie klęski żywiołowej może natomiast stanowić przesłankę do wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, jakim jest stan klęski żywiołowej. Stąd też dyskusje na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego, czy stanu wojennego są i były bezprzedmiotowe.

Z kolei w związku z ryzykiem wystąpienia lub wystąpieniem na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpieniem chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących może zostać wprowadzony stan epidemii (a wcześniej – stan zagrożenia epidemicznego).

Przy czym trzeba pamiętać, że mimo iż w wymienionych sytuacjach pojawia się słowo „stan”, to stan klęski żywiołowej, jako jeden z trzech konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, kreuje odmienną sytuację prawną i społeczno-polityczną, aniżeli stan epidemii. Wspólną cechą wymienionych zdarzeń jest natomiast to, że stają się one fundamentalnym zakłóceniem społecznego kontekstu funkcjonowania jednostki i grup w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej ludzi.