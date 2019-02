Pracownicy sądów protestują przeciwko niskim pensjom. "To nie manifestacja polityczna"

Pracownicy sądów i prokuratur w Łodzi, Krakowie i Lwówku Śląskim wyszli na ulice, aby zamanifestować niezadowolenie ze swoich wynagrodzeń. Mimo podwyżki w wysokości 200 zł podkreślają, że pensja wielu z nich nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Jak tłumaczą uczestnicy protestu, ich niezadowolenie spowodał fakt, że już w zeszłym roku pracownicy innych grup zawodowych otrzymali wysokie podwyżki, podczas gdy oni zostali pominięci. Jak podkreślają, podwyżka w wysokości 200 zł to znacznie mniej niż 1000 zł, których się domagali. Jako przykład podają funkcjonariuszy służby więziennej, którzy również podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości i otrzymali 650 zł podwyżki.

Manifestanci podkreślają, że ich protest nie ma natury politycznej, a w rządzie PiS dostrzegają partnerów do negocjacji. Przypominają jednak, że postulaty związane z podwyżką płac podnoszą już od 10 lat, jednak są sukcesywnie pomijani przez kolejne ekipy rządzące, co powoduje, że ich zaufanie do polityków spada.