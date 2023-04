Pracownicy biurowi chętni do zmian. Rekordowy ruch na portalach pracy

Rocketjobs.pl - portal pracy przyszłości, to nowoczesny job board należący do gdańskiej spółki Just Join IT, dedykowany pracownikom z segmentu white collar. Platforma oferuje ogłoszenia rekrutacyjne z obszaru najbardziej przyszłościowych i innowacyjnych branż m.in. marketingu, sprzedaży, finansów, inżynierii, HR, Business Intelligence & Data i logistyki. Portal wyróżnia największy odsetek ofert z widełkami finansowymi na rynku (ok. 40%), miesięcznie odwiedza go już ponad 400 000 kandydatów. Rocketjobs.pl oferuje też dostęp i bezpośrednie dotarcie z ofertami do zaangażowanej społeczności w mediach społecznościowych i w grupach dla specjalistów na Facebooku, które liczą już ponad 400 000 członków. Do portalu należy również Hello HR - job board z ogłoszeniami rekrutacyjnymi z sektorów takich jak: Recruitment, Research, Employer Branding, Leadership, Office, Payroll i HR.